A la Une .. Le rêve parisien des 24 marmailles vainqueurs de la Danone Nations Cup 2022

Les équipes gagnantes de l'édition 2022 de la Danone Nations Cup Réunion, la Saint-Pauloise FC féminine et le Saint-Denis FC masculin, ont découvert leur programme pour leur séjour 100% foot à Paris. Les 24 enfants, accompagnés de leurs entraîneurs, visiteront la Fédération Française de Football, les coulisses du Stade de France, le centre d'entraînement de l'AJ Auxerre, ainsi que Clairefontaine. La compétition 2023 débutera en juillet et rassemblera plus de 2000 enfants et familles chaque dimanche pendant 6 mois autour des valeurs de fair-play, solidarité et respect. Par Zinfos 974 - Publié le Jeudi 9 Mars 2023 à 07:56

Le communiqué:



Le 26 novembre 2022 l’équipe féminine la Saint-Pauloise FC et l’équipe masculine du Saint- Denis FC remportaient l’édition 2022 de la Danone Nations Cup Réunion. Ils ont découvert aujourd’hui le programme du séjour 100% foot qu’ils ont remporté. Décollage prévu le 23 mars prochain.



La Danone Nations Cup est portée sur notre île par Danone Réunion en partenariat avec la Ligue Réunionnaise de Football. Près de 2000 enfants ont participé au tournoi l’an passé. Les deux équipes gagnantes, filles et garçons, soit 24 enfants, ont remporté un voyage de rêve à Paris. Ce dernier se tiendra du 16 au 23 mars.



A l’occasion de la visite de l’usine de Danone Réunion au Port ce mercredi 8 mars, Francois Gillet, le directeur de Danone Réunion, a remis son prix à la grande gagnante du jeu digital Danone Nations Cup qui s’est joué en magasin. C’est Julie Aurore qui a remporté son séjour à Paris pour 2 personnes.



Les 24 jeunes gagnants du tournoi sur les terrains, ont, quant à eux, pu découvrir le programme de leur voyage :



> Dès le vendredi 24 mars, les enfants visiteront Paris et la Fédération Française de Football



> Samedi, ils découvriront le domaine de Morfondé (Seine-et-Marne) qui accueille la Ligue Paris Île de France avant de s’amuser au Five pour s’essayer au Foot à 5



> Dimanche, ils visiteront les coulisses du Stade de France et assisteront à un match de D1 PSG/ Rennes



> Lundi 23 mars aura lieu un match amical contre les jeunes de Villeparisis



> Mardi les enfants prendront la route pour une grande journée à Auxerre où ils pourront visiter le centre d’entrainement de ce club de D1, avant d’assister à un entrainement, puis de jouer un match amical contre les jeunes Auxerrois.



> Mercredi matin, une visite de Clairefontaine viendra couronner cette semaine riche en émotions avant le retour vers La Réunion.



Au-delà d’une compétition, la Danone Nations Cup c’est aussi une formidable expérience de vie. La compétition 2023 débutera au mois de juillet dans toute l’île et réunira chaque dimanche pendant 6 mois plus de 2000 marmailles et leurs familles autour de valeurs telles que le fair-play, la solidarité et le respect.