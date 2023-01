Le rêve de la Coupe de France prend fin pour la Tamponnaise

Le XI de la Rose est venu doucher les espoirs des footballeurs réunionnais de la Tamponnaise au stade de la Paoute ce samedi après-midi en métropole. Ce tour de Coupe de France était inédit pour le club fondé en 1950.



Le coup de "grâce" est survenu dès la 14ème minute. Sur une offensive menée sur l'aile gauche, les joueurs du RC Pays de Grasse ont ouvert le score après une première frappe repoussée par le portier tamponnais. A l'affût, c'est le numéro 7 de Grasse, Youssef Gazzaoui, qui a propulsé le ballon dans les filets adverses (1 - 0).



Plus aucun but ne sera marqué dans ce match. Ce résultat confirme la très bonne passe du RC Pays de Grasse. Le club de National 2 avait clôturé l’année 2022 par trois victoires consécutives dont une très probante le 18 décembre face au leader du championnat, Lyon La Duchère.



L’exploit de la JSSP ne sera pas réédité cette année



Face aux métropolitains pensionnaires de Nationale 2, les joueurs réunionnais devaient, en plus de jouer à l’extérieur, composer avec un handicap supplémentaire : ils avaient dû s’entretenir sans compétition pendant plus d’un mois, c'est-à-dire depuis la fin du championnat de Régionale 2. Le dernier match officiel joué par la Tamponnaise remontait au 27 novembre.



Grasse poursuit donc sur sa lancée en écartant le club de la Tamponnaise et touche du doigt la possibilité de croiser la route d’un grand club de Ligue 1 ou de Ligue 2 au prochain tour.



La jeune Tamponnaise, club créé sur les cendres de l’USS Tamponnaise, ne rééditera pas l’exploit de la Saint-Pierroise en janvier 2020. Il y a deux ans, la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise devenait le premier club réunionnais et le second club ultramarin (après les Guyanais de Kourou en 1989), à atteindre les 16èmes de finale de la prestigieuse coupe. La JSSP avait battu 2 à 1 les Chamois niortais, club de Ligue 2.