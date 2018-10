<<< RETOUR La Réunion Positive

Le réunionnais Roland Garros 1918 - 2018 : Centenaire de la disparition de Roland Garros

MOT DU PRÉSIDENT



« La Réunion célèbre cette année le centième anniversaire de la mort de Roland Garros.

L’aviateur né à La Réunion, fait partie des grands héros nationaux, morts en combattant pour la France.

C’est naturellement une grande fierté pour toute La Réunion de compter parmi ses enfants, un homme aussi brillant et de tant de courage, qui fut élevé au grade d’Officier de la Légion d’Honneur.

La Région a engagé en 2016 une démarche aux côtés de plusieurs associations réunionnaises pour demander l’entrée au Panthéon de Roland Garros en reconnaissance du caractère exemplaire de sa vie.

Dans une période inquiétée pour le vivre-ensemble, l’hommage rendu contribuerait à promouvoir la tolérance et la liberté, et à mieux faire rayonner La Réunion, terre de diversité et de paix. »



Didier ROBERT

Président de la Région Réunion



DEMAIN, ROLAND GARROS AU PANTHÉON

Au regard de la vie exemplaire de l’aviateur, la Région Réunion a engagé dès 2016, aux côtés des associations réunionnaises, une démarche de demande d’entrée de Roland GARROS au Panthéon à travers une motion adressée au Gouvernement.

Dans le cadre du centenaire de la disparition de Roland GARROS (1918-2018), la Région Réunion réaffirme sa demande. Un courrier du Président de la Région Réunion, Didier ROBERT ,a été adressé au Président de La République en date du 17 mai 2018, ainsi qu’aux Sénateurs de France.



A l’occasion du tournoi international de Tennis Roland Garros 2018, La Région Réunion a lancé une pétition « Un héros national demain au panthéon ? Mobilisons-nous ! ». Cette initiative permettrait de faire entrer, pour la première fois au Panthéon, un combattant de la Première Guerre Mondiale.



Roland Garros serait aussi le troisième ultramarin après Félix Eboué et Aimé Césaire, et le premier Réunionnais à reposer au sein du temple de la Nation.



Parallèlement, le Conseil Régional de La Réunion accompagne chaque année les associations de l’île dans leur projets de valorisation du personnage Roland GARROS. Ainsi, depuis 2014, la Région Réunion a engagé plus de 30 000 euros en faveur de quatre associations locales, notamment en faveur du Docteur en géographie et président de l’association des régions sud-terres créoles, Mario SERVIABLE, pour l’édition de son ouvrage intitulé « Garros au Panthéon 2018 » ou encore de l’association Air Trois Air (A3A), Jean-Louis Castanier, pour un jeu de l’oie et une exposition sur le parcours de l’homme « Roland Garros ». Ce jeu éducatif à caractère pédagogique, est distribué dans les médiathèques, établissements scolaires, et musées.



Roland GARROS au Panthéon !

Mobilisons-nous ! Signons la pétition ! « La Réunion célèbre cette année le centième anniversaire de la mort de Roland Garros.L’aviateur né à La Réunion, fait partie des grands héros nationaux, morts en combattant pour la France.C’est naturellement une grande fierté pour toute La Réunion de compter parmi ses enfants, un homme aussi brillant et de tant de courage, qui fut élevé au grade d’Officier de la Légion d’Honneur.La Région a engagé en 2016 une démarche aux côtés de plusieurs associations réunionnaises pour demander l’entrée au Panthéon de Roland Garros en reconnaissance du caractère exemplaire de sa vie.Dans une période inquiétée pour le vivre-ensemble, l’hommage rendu contribuerait à promouvoir la tolérance et la liberté, et à mieux faire rayonner La Réunion, terre de diversité et de paix. »Didier ROBERTPrésident de la Région RéunionAu regard de la vie exemplaire de l’aviateur, la Région Réunion a engagé dès 2016, aux côtés des associations réunionnaises, une démarche de demande d’entrée de Roland GARROS au Panthéon à travers une motion adressée au Gouvernement.Dans le cadre du centenaire de la disparition de Roland GARROS (1918-2018), la Région Réunion réaffirme sa demande. Un courrier du Président de la Région Réunion, Didier ROBERT ,a été adressé au Président de La République en date du 17 mai 2018, ainsi qu’aux Sénateurs de France.A l’occasion du tournoi international de Tennis Roland Garros 2018, La Région Réunion a lancé une pétition « Un héros national demain au panthéon ? Mobilisons-nous ! ». Cette initiative permettrait de faire entrer, pour la première fois au Panthéon, un combattant de la Première Guerre Mondiale.Roland Garros serait aussi le troisième ultramarin après Félix Eboué et Aimé Césaire, et le premier Réunionnais à reposer au sein du temple de la Nation.Parallèlement, le Conseil Régional de La Réunion accompagne chaque année les associations de l’île dans leur projets de valorisation du personnage Roland GARROS. Ainsi, depuis 2014, la Région Réunion a engagé plus de 30 000 euros en faveur de quatre associations locales, notamment en faveur du Docteur en géographie et président de l’association des régions sud-terres créoles, Mario SERVIABLE, pour l’édition de son ouvrage intitulé « Garros au Panthéon 2018 » ou encore de l’association Air Trois Air (A3A), Jean-Louis Castanier, pour un jeu de l’oie et une exposition sur le parcours de l’homme « Roland Garros ». Ce jeu éducatif à caractère pédagogique, est distribué dans les médiathèques, établissements scolaires, et musées. Signez la pétition : Cliquez ici





1888-1918 ROLAND GARROS, LE RÉUNIONNAIS



Le 5 octobre 1918, mourait au combat l’aviateur Réunionnais Roland GARROS. Né le 6 octobre 1888 à Saint-Denis de La Réunion, il poursuit son rêve une fois en Métropole : voler en avion et faire progresser l’aviation française. Il en fera son métier dès 1910.



Roland GARROS est reconnu dans le monde entier pour ses exploits aériens et son engagement pour La France. Aviateur d’exception, il est le premier homme au monde à relier deux continents, l’Europe et l’Afrique, par la voie aérienne. Il est ainsi détenteur des records du monde d’altitude et de vitesse.



En 1914, au commencement de la Grande Guerre, Roland GARROS s’engage dans l’armée bien qu’il ne soit pas soumis aux obligations militaires, puisque né à La Réunion. Il met alors son savoir faire précieux dans le domaine de l’aviation, au service de la France et de la défense du sol de la patrie. Il vole alors sur le premier prototype équipé pour le tir à mire centrale à travers l’hélice et devient grâce à ses exploits aériens et militaires, un Héros de la Grande Guerre.

EXPOSITION « SUR LES PAS DE ROLAND GARROS »

LA RÉGION RÉUNION REND HOMMAGE AUX RÉUNIONNAIS ROLAND GARROS

A l’hôtel de Région, une exposition gratuite ouverte au public de 8h à 15h jusqu’au 4 octobre 2018



Dans le cadre de la semaine commémorative du centenaire de la disparition de Roland Garros, La Région Réunion tient à rendre hommage à l’aviateur et ingénieur Réunionnais. A cette occasion, une exposition est proposée au public réunionnais.



Dans le hall d’accueil de l’Hôtel de Région

Une exposition « Sur les pas de Roland Garros » de l’association Air Trois Air dont une maquette du Rafale Solo Display

Un film retraçant la vie de Roland Garros



Sur l’espace vélum- exterieur de l’Hôtel de Région

Un jeu de l’oie grandeur nature sur l’histoire de Roland Garros.

Dans le cadre de la Commémoration de Roland Garros lors du Centenaire de la fin de la première Guerre Mondiale en 2018, l’association Air 3 Air a créé un jeu sur le parcours de l’homme « Roland Garros ». Ce jeu éducatif à caractère pédagogique, fondé sur la base du jeu de l’oie, est une oeuvre d’enfants de cours moyen 2ème année et d’une association de passionnés d’aéronautique.



Afin de compléter le projet de jeu, l’association propose une exposition itinérante « Sur les Pas de Garros » pour une mise en valeur de cette action. L’objectif : laisser une trace patrimoniale aux générations actuelles et à venir de Garros.

Une réplique du Morane H - l’avion biplace utilisé par l’aviateur Roland Garros en 1913.

L’avion de l’association Amicale Jean-Baptiste Salis est exposé pour les visites publiques et gratuites à l’hôtel de Région du 1er au 4 octobre 2018.



L’appareil rejoindra le Détachement Air 181 à Gillot, pour la commémoration officielle du centenaire de la disparition de Roland Garros du vendredi 5 octobre, et la journée portes ouvertes du Détachement Air 181 (base aérienne) le 6 octobre 2018. LA RÉGION RÉUNION REND HOMMAGE AUX RÉUNIONNAIS ROLAND GARROSDans le cadre de la semaine commémorative du centenaire de la disparition de Roland Garros, La Région Réunion tient à rendre hommage à l’aviateur et ingénieur Réunionnais. A cette occasion, une exposition est proposée au public réunionnais.Une exposition « Sur les pas de Roland Garros » de l’association Air Trois Air dont une maquette du Rafale Solo DisplayUn film retraçant la vie de Roland GarrosUn jeu de l’oie grandeur nature sur l’histoire de Roland Garros.Dans le cadre de la Commémoration de Roland Garros lors du Centenaire de la fin de la première Guerre Mondiale en 2018, l’association Air 3 Air a créé un jeu sur le parcours de l’homme « Roland Garros ». Ce jeu éducatif à caractère pédagogique, fondé sur la base du jeu de l’oie, est une oeuvre d’enfants de cours moyen 2ème année et d’une association de passionnés d’aéronautique.Afin de compléter le projet de jeu, l’association propose une exposition itinérante « Sur les Pas de Garros » pour une mise en valeur de cette action. L’objectif : laisser une trace patrimoniale aux générations actuelles et à venir de Garros.Une réplique du Morane H - l’avion biplace utilisé par l’aviateur Roland Garros en 1913.L’avion de l’association Amicale Jean-Baptiste Salis est exposé pour les visites publiques et gratuites à l’hôtel de Région du 1er au 4 octobre 2018.L’appareil rejoindra le Détachement Air 181 à Gillot, pour la commémoration officielle du centenaire de la disparition de Roland Garros du vendredi 5 octobre, et la journée portes ouvertes du Détachement Air 181 (base aérienne) le 6 octobre 2018.

LA RÉUNION PRÉSENTE AU TOURNOI ROLAND GARROS 2018

À l’occasion du tournoi international et du centenaire de la disparition de Roland GARROS, La Réunion a disposé d’un stand sur le village Roland GARROS au sein duquel a été valorisé ce personnage emblématique Réunionnais ainsi que l’île de La Réunion.



Par ailleurs, 60 enfants réunionnais membres de l’Association Fête le Mur Réunion ont fait le déplacement afin de participer à la « journée des enfants » organisée par l’association Fête le Mur national, présidée par Yannick NOAH et la Fédération Française de Tennis (FFT) le 26 mai en faveur des enfants issus des quartiers prioritaires et membres de l’association.



LE TOURNOI NATIONAL « FETE LE MUR » 2018 À LA RÉUNION

En hommage au Réunionnais Roland GARROS et au centenaire de sa disparition, le tournoi national « Fête le Mur » se déroulera sur l’île du 21 au 28 octobre prochain.

Ce tournoi réunit chaque année une sélection d’enfants issus des sites "Fête le Mur" sur tout le territoire national et issus des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville ou de territoires précaires.

Ainsi, en octobre prochain, La Réunion et l’association Fête le Mur Réunion composée de 400 marmailles accueilleront les 120 enfants compétiteurs (âgés de 11 à 16 ans), les membres de l’organisation, les entraîneurs, les arbitres de l’association et le Président de l’Association Fête Le Mur au national, Yannick NOAH. La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Égalité, santé sexuelle et citoyenneté Le Plan Ordinateur Portable (POP GENERATION 3)