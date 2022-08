Météo Le retour du vent ce lundi

Des rafales de vent de 45 à 60km/h sont attendues. Côté ciel, les nuages font leur apparition au fil des heures laissant les plus hauts sommets profiter du soleil. Par NP - Publié le Lundi 22 Août 2022 à 06:01

Le bulletin du jour de Météo France :



Le vent est l'élément marquant de ce début de semaine. En effet, l'alizé de secteur Est répond de nouveau présent avec des rafales attendues de 45 à 50 km/h sur Sainte Marie et 60 à 65 km/h sur Saint Pierre, ainsi que sur le Sud Sauvage dès la mi-journée. Les hauteurs exposées ne sont pas oubliées avec des valeurs de 45 km/h environ.



Côté ciel, nuages et soleil se partagent le ciel au lever du jour sur la façade Est. Ce dernier finit par s'imposer en cours de matinée sur la bordure côtière, comme sur Sainte Suzanne par exemple. Sur les régions de l'Ouest et du Sud, de larges périodes ensoleillées sont observées.



Au fil des heures, les nuages se développent le long des versants montagneux, laissant les plus hauts sommets profiter de l'astre solaire.



L'après midi, des nuages en provenance de la mer vont apporter temporairement une nébulosité plus importante sur la façade Est. Dans l'intérieur, la couverture nuageuse est présente avec quelques gouttes de pluie prévues sur les hauts de la Possession ou de Saint Paul.



Poussés par le vent, des débordements nuageux sont attendus sur le littoral du Port et des plages de l'Ouest notamment. La région de Saint Pierre profite de larges éclaircies, le vent chassant les nuages.



La mer est agitée, localement forte au vent. La petite houle de Sud-Ouest voisine de 1 mètre déferle sur les plages de l'Ouest et une houle d'alizé voisine de 1 mètre 60 déferle sur les côtes Sud et Est.