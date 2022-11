La grande Une Le retour du surf mondial à La Réunion possible dès 2024 ?

Après le franc succès de l'Open Surf organisé par le club Leu Tropical Surf Team, la question du retour des compétitions de surf internationales sur l'île se pose. Des discussions seraient en cours pour faire revenir une étape du championnat mondial de la WSL en 2024 sur le site mythique de Saint-Leu. La fin d'une longue période de vaches maigres pour le surf péi ? Par Maxime Bonnet - Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 à 06:22

Voilà 17 ans que Saint-Leu n'avait pas vu une compétition de surf. Une dizaine de jours après la fin de l'Open Surf, qui s'est tenu les 9 et 10 novembre derniers, l'heure est-elle au retour des compétitions internationales comme La Réunion en a connues avant les premières attaques qui marqueront le début de la crise requin ?



On l'espère fort du côté des organisateurs de la compétition et du CRS (centre sécurité requin), et des discussions sont déjà entamées entre le surf péi et la WSL (World surf league).

Un retour des stars internationales pour 2024 ?



"Notre premier objectif, c'était bien sûr de rendre hommage à nos disparus. On voulait que la communauté des surfeurs, stigmatisée pendant un moment, retrouve la joie de vivre à Saint-Leu", explique Christophe Mulquin, en charge des questions de sports au CSR et l'un des organisateurs de l'Open Surf.



L'Open, encore modeste en taille, était un test grandeur nature du dispositif de réduction du risque. "Il y a un an, nous avons contacté Jérémie Flores, qui nous a soutenus dans l'organisation de la compétition. Il n'a finalement pas pu être là, mais il nous a permis de ramener Quicksilver sur l'évènement. À partir de là, nous avons joint la WSL, qui a accepté de venir voir comment se déroulait la compétition. Ils ont été attentifs à notre dispositif de gestion du risque et notre capacité d'organisation", poursuit Christophe Mulquin.



Bern Page, responsable sécurité monde pour la WSL, a même fait le déplacement afin de rencontrer les équipes du CSR. Ces derniers lui ont présenté leurs études et leur manière d'envisager la sécurisation d'une compétition. "Ces échanges se sont bien passés, et nous sommes fiers de voir que la WSL est partante pour faire revenir une étape du championnat mondial à La Réunion", se réjouit le responsable du CSR.

Un protocole de gestion du risque à affiner avec la WSL



Désormais, les équipes du Leu Tropicale Surf, le CSR et la WSL doivent encore "co-construire un protocole adapté". Ce cahier des charges plutôt technique va nécessiter de longues négociations, voilà pourquoi Christophe Mulquin estime qu'une date ne pourra être fixée qu'en 2024. "Il y a une possibilité en juin/juillet, pour profiter d'autres compétitions dans la zone à cette période, notamment en Afrique du Sud", poursuit le responsable sport du CSR.



La route semble donc encore longue pour revoir des surfeurs du monde entier converger vers la Gauche de Saint-Leu. "Mais que les locaux se rassurent, on va tout aussi tout faire pour organiser quelque chose entre nous pour 2023", lâche dans un rire Christophe Mulquin. Les "compét'" de surf semblent donc bel et bien de retour sur le front de mer de Saint-Leu.