Culture Le retour du reggae sur scène !

Le premier concert de reggae à La Réunion depuis le début de la crise covid se déroulera ce vendredi 13 mai à ExpoBat Saint-Paul. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 9 Avril 2022 à 08:06

Jah Mason, Turbulence, Meta Dia, Crosby Bolani, Azania Band et Manjul seront présents pour le concert "Back to the roots" ce vendredi 13 mai à ExpoBat Saint-Paul. Mighty Lion et Ratman feront le déplacement. Un hommage à Bob Marley est prévu.



La prévente est à 25 euros.



Baradi Siva