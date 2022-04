Le retour du RUN 400 à Saint-Joseph en mai prochain !

Le communiqué de l'organisation :



Le club organisateur JAP974 organise cette saison un championnat complet et différentes coupes. Afin de donner davantage de visibilité et de légitimité à l’ensemble des inscrits, le club décline ses classements.



Ainsi une coupe féminine spécifique est mise en place. Afin d’amener à la pratique encadrée, une coupe jeunes conducteurs est déclinée, cette coupe concerne les engagés non titulaires du permis de conduire et les titulaires du permis après le 4 Décembre 2020. Il s’agit là d’encadrer les plus jeunes dans une pratique sécurisée et sportive afin d’endiguer le phénomène de "pousse sauvage" à La Réunion. 



Dans un esprit d’adaptation, le JAP974 créé également une coupe électrique réservée aux propriétaires de machines nouvelle génération de plus en plus performantes dont de nombreuses déclinaisons "Premium". 



Plus que jamais à l’écoute des pratiquants de plus en plus nombreux, le JAP974 innove davantage encore cette année avec la création d’une Coupe des Team*. Seule condition pour pouvoir y participer: aligner trois véhicules au départ (sans supplément tarifaire) au nom d’une Team existante ou créé par un groupe de 3 engagés. La volonté du club est claire : offrir un objectif sportif à tout concurrent hors "cadors" de la discipline qui jouent le titre de Champion de La Réunion...



si votre monture ne vous permet pas de vous battre pour le titre ultime, il y a forcément un objectif podium atteignable dans une des Coupes. Ainsi, parmi les nouveautés réglementaires, le club organisateur a mis un point d’honneur à créer une coupe spécifique par catégorie. 



Complémentairement aux Coupes par catégorie (se rapportant au temps réalisé), une Coupe Diesel et une Coupe 2 Roues Motrices sont mises en place. Le Run est un sport qui se dispute en ligne droite et est la déclinaison française des courses de dragster organisées notamment outre Atlantique. Deux concurrents sont alignés côte à côte face au "sapin de Noël" qui conditionne le départ à l’allumage du vert. Les bolides s’élancent alors pour une accélération "flat out" avant une décélération au franchissement de l’arche matérialisant la ligne d’arrivée.



Les RUN400 organisés par JAP974 sont ouverts à tout véhicule réputé "civil". Il n’ya pas d’obligation d’arceautage et de préparation spécifique. Il s’agit pour de nombreux concurrents de ressentir le plein potentiel de leur véhicule dans un environnement sécurisé et adapté à cette pratique. Pour la circonstance, la manche inaugurale de la saison 2022 se déroulera à Saint-Joseph au niveau de la contournante en partie haute.



Les concurrents doivent s’engager au préalable auprès de JAP974 (0692 53 63 48) avant le 2Mai 2022 à 18h. Le règlement complet du Championnat et des Coupes développées est à télécharger sur le site du club organisateur (www.jap974.com) et sur sa page Facebook (@Jap974). Une licence FFSA est obligatoire pour pouvoir participer à ces courses et le club organisateur JAP974 a l’habitude d’aider les primo-licenciés en les assistant dans ces démarches. N’hésitez pas à le contacter par téléphone, mail, ou Facebook.