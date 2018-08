Le retour du ​tour de l’île pédestre en relais en septembre

Les 22 et 23 septembre prochains, l’Union des Sapeurs-Pompiers de La Réunion, la Ligue Réunionnaise d’Athlétisme et le SDIS organisent le "Tour de l’Ile Pédestre en Relais" sur le thème de la sécurité routière.



Après de longues années de sommeil, la réorganisation de ce relais reste un projet ambitieux et est avant tout sportif. Pour cette première, l’union des sapeurs-pompiers attend pas moins de 600 coureurs qui seront engagés sur un parcours de 228 km. Ils sont accompagnés par 80 signaleurs et 50 personnes dédiées à l’organisation.



Le slogan retenu est : AVEC LES SAPEURS-POMPIERS, SACHONS PARTAGER LA ROUTE. Cette compétition se fera en relais de 10 coureurs en 3 étapes autour de l’île.



Le départ sera donné devant la caserne des sapeurs-pompiers de la Possession à 7h00 avec une arrivée à l’étang salé au niveau du camping. Après le déjeuner les relayeurs reprendront la route pour finir au gymnase de St Philippe.



Dimanche 23 le départ sera donné devant le gymnase de st Philippe à 7h00 pour une course non-stop jusqu’au barachois.