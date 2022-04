Le retour des jeux traditionnels en bois à Saint-Paul

Les jeux en bois sont de retour à Saint-Paul ce mois de mai. Tous les premiers samedis du mois, venez découvrir des jeux en bois à la bibliothèque de Bois-de-Nèfles de 9h30 à 12h et à la médiathèque Leconte-de-LISLE de 14h à 17h au front de mer de Saint-Paul. Au programme des animations tout public (à partir de 8 ans) : jeux d’adresse, de lancer, d’équilibrage et de stratégie. Sera présent pour vous accompagner, le multiple Champion de France et d’Europe de Carrom, Pierre DUBOIS.