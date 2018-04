Le retour des appels de Papouasie-Nouvelle Guinée: Attention l’arnaque

Ne décrochez pas et ne rappelez surtout pas ce numéro. Dans le doute, abstenez-vous de décrocher ou de rappeler ces numéros avec l’indicatif +675 ou 00675.



Cet appel provient de Papouasie-Nouvelle Guinée et porte la marque de toutes les arnaques téléphoniques qui reviennent régulièrement inonder les téléphones mobiles des usagers de La Réunion.



Entre la mi-mars et aujourd’hui encore, ces appels continuent d’arriver sur les téléphones de La Réunion. Il est conseillé d’ignorer ces appels et de ne pas les rappeler. Ceux qui l’ont fait on eu droit, dans certains cas, à un message audio leur annonçant qu’ils étaient les heureux gagnants d’un concours téléphonique. Et le message s’arrête aussi sec.