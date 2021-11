A la Une . Le retour de la bise et des fêtes de famille à l'origine de la 4e vague de Covid à La Réunion

Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 à 07:56





La Réunion connaît sa quatrième vague de coronavirus depuis maintenant deux semaines . La situation sanitaire se dégrade et les autorités annoncent que la pression hospitalière repart aussi à la hausse. Le préfet de La Réunion en appelle à la "responsabilité individuelle" pour "éviter de prochaines mesures contraignantes"."Le relâchement des comportements en est manifestement la cause", précise la préfecture qui détaille : "L’analyse des cas témoigne de ce relâchement certain des gestes barrière et des règles de distanciation sociale : le non-port du masque en intérieur ou en extérieur, dans les lieux de forte affluence, le retour des pratiques de convivialité (bises, poignées de main…), la recrudescence des moments festifs au sein des sphères privées. Ces comportements sont à l’origine des nouvelles chaînes de contamination." 740 nouveaux cas ont été enregistrés et le nombre de clusters est aussi en forte hausse. Les jeunes sont les plus touchés par cette augmentation des contaminations : "Le taux d'incidence est encore plus marqué chez les jeunes de 25-34 ans qui ont des interactions sociales importantes et qui sont à ce jour les moins vaccinés".