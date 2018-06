Le restaurant "Lé Pié Dan L'O" a rouvert ses portes

Le restaurant "Lé Pié Dan L'O" à l'Hermitage a rouvert ses portes et accueille à nouveau les touristes.Etonnant quand on se souvient que le samedi 2 juin dernier, de la viande avariée avait été retrouvée dans les cuisines du restaurant lors d'un contrôle inopiné. Selon un communiqué officiel de la préfecture, les services de la mairie, la gendarmerie, les services vétérinaires et la sous-préfecture de Saint-Paul avaient découvert des cuisines dans un état d'hygiène qui avait visiblement surpris les agents en charge du contrôle sanitaire.En fait, il apparait avec du recul que l'information avait été un peu exagérée. Selon Denis Vergoz, le propriétaire, il n'y a jamais eu de viande avariée. Tout juste a-t-on trouvé de la viande au frigo qui n'était pas étiquetée de façon réglementaire et des conditions d'hygiène dans la cuisine qui n'étaient pas idéales.Du coup, l'interdiction de toute activité de cuisine et de restauration a été levée au bout de 15 jours après des travaux de mise en conformité et le restaurant est à nouveau ouvert.