Le respect

C’est une base solide pour amener à voir différemment, à penser autrement pour faire avancer les personnes vers divers procédés, dans une démarche saine et d’écoute d’autrui. Pour apporter et donner du respect à la vie et dans celle-ci, une règle est bâtie par des responsables, qui sont en premier une mère, un père ou des parents, depuis le plus jeune âge pour que l’enfant ensuite adulte grandisse avec ces repères, ces idées et ses acquis. Depuis l’âge de 8 ans, Emilie a fait de sa passion le dessin. Utilisant divers logiciels, elle a commencé par en faire sur Word puis elle s’est mise sur Paint pour continuer sur Gimp, et aujourd’hui elle utilise Medibang Pro. Les spécialistes savent de quoi je parle. Un fichier énorme de tous logiciels cités. Alors je m’occupe de les sauvegarder sur clés USB, de peur de les voir disparaître. Et financièrement en protection en droits d’auteur, c’est... Elle dessine beaucoup aussi sur feuilles. Le budget est aussi important dans l’achat en rames, en pochettes de feuilles cartonnées, A4, A3, A2, en bloc-notes unis. En crayons, feutres de toutes sortes elle préfère utiliser de la marque et plus spécialement Faber Castell et Chameleon. Une boîte de 48 crayons FC, payée à 90€ par exemple et 5 Chamaleon à 25€. En CM1, pour les travaux pratiques : la consigne était de prendre La Joconde et de la caricaturer. Emilie a transformé le visage en loup mais a gardé le reste. Tous les dessins ont été exposés dans la petite bibliothèque de l’école. « Je n’ai pas pu » récupérer le sien, il n’y était plus.

À la plage, elle sculpte des tortues, des chats dans le sable… Elle s’auto-défie également : pendant 1 mois, elle a choisi 31 adjectifs, verbes… en les transformant en dessins. Avec deux autres élèves, elle a pu s’exprimer également sur un dessin exposé au Musée de Villèle pour les 170 ans de commémoration de l’abolition de l’esclavage. Son rêve est de devenir mangaka. Pour ce faire, elle a déjà dessiné à la main 50 personnages, choisi leurs pouvoirs, leurs noms pour commencer. Même à ce niveau, il faut jouer dans l’inédit pour que tout soit protégé. Le respect est également un partage pour montrer que tous ensemble, malgré nos différences, on se respecte. Emilie dans son collège en fin d’année scolaire 2018-2019 a été récompensée et je cite : « s’est distinguée dans le cadre du prix de la plus belle affiche de la journée de l’égalité et du vivre-ensemble »

Une affiche avec ses personnages imaginés, créés, choisis faisant aussi un autre style de sa marque de fabrique. Elle aime la caricature, elle a un goût certain pour les mangas spécialement et le réalisme n'est pas sa préférence sauf exception (Frida Kahlo, Bob Marley-uniquement pour moi-). Vous travaillez dans une structure qui porte un message entre des personnes que vous retrouverez dans son affiche ? Faites une copie, affichez-la. C'est de grand cœur que nous vous l'offrons. De toute façon, aujourd'hui + de 700 élèves se retrouvent au collège tous les jours avec son affiche sur leur carnet de liaison. À presque 14 ans, je trouve que c'est très bien d'autant plus que cela reflète un beau message de tolérance qui les accompagne. → Merci aux différents sites qui ont écrit un article : Clicanoo.re, Imaz Press, la Mairie de Saint-Paul qui ont contribué à notre fierté. Nous avons trouvé cette information belle, et si mon courrier est diffusé ici, bien long je le reconnais, merci à Zinfos974. → Merci aussi aux gérants de station essence, aux responsables de PMU, aux agents des enseignes divers qui m'ont autorisé à coller son affiche, avec au passage des félicitations et même de me donner carte blanche pour là où je voulais mettre son affiche. → Merci à ces inconnu-e-s Réunionnais-e-s, en vrai et sur sites partagés. Quel soutien !! →Merci aussi à des membres de l'éducation qui l'encourage, et qui au passage et avec sourire me dit que la famille peut être fière d'avoir une artiste. → Merci pour la très belle lettre qu'on a reçu avec la signature d'une personne jouant un rôle plus qu'essentiel dans La Réunion. Emilie a été très touchée. → Merci à toutes et tous, habitant ici ou ailleurs qui voudront bien la suivre + ou – selon des choix dans ses démarches artistiques. Ces regards autres que ceux de nos familles, ami-e-s, connaissances comptent beaucoup car ils nous donnent de la confiance et de l'optimisme. C'est pour Emilie qu'on se met en avant et je ne veux pas me taire. Être au maximum derrière elle pour déjà lui assurer un bon tremplin…si cela peut lui donner des opportunités, lui ouvrir des portes sans que cela entache sa scolarité. Et peut-être que… N'hésitez pas à partager sans modération le beau message de tolérance sur l'affiche ! Sur 80 dessins choisis parmi encore énormément, j'ai fait un tri pour vous en proposer 12. http://www.kizoa.fr/Montage-Video/d292270916k2021667o1l1/emiliehandraw-1 Pour la signature, comme j'hésite entre mon pseudo et ma vraie identité, je vous propose donc de partager la page facebook Emiliehandraw qui veut dire en gros : Emilie, main, dessin et Emilie et ses dessins. Cordialement. Annick M'NEMOSYME





