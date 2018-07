<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul "Le respect" et "l’océan Indien" au centre des accueils de loisirs ​Comme à chaque période de grandes vacances, les Accueils de loisirs sans hébergement ont ouvert leurs portes ce lundi à Saint-Paul. « L’océan Indien » et « le respect » sont les deux thèmes de réflexion et d’animation proposés aux 2 847 jeunes de la nouvelle session.

L’océan Indien pour les jeunes de 3 à 12 ans ; Le respect avec comme slogan « grand frère, grande sœur » pour les adolescents. Ce sont là les deux thématiques adoptées lors du conseil municipal le 9 novembre 2017 et depuis déclinées à l’occasion de la mise en place des Accueils de loisirs sans hébergement proposés à Saint-Paul. Pour cette édition de juillet/août, effective depuis ce lundi, 2 847 jeunes de 3 à 17 ans vont développer ces deux thèmes à travers une multitude d’activités allant de la sensibilisation à la dengue et aux bons gestes à adopter avec l’ARS en passant bien sûr par des activités sportives, de découvertes culturelles, patrimoniales…



Ainsi, à travers des ateliers inter générationnels, les jeunes vacanciers seront initiés à la confection d’objets artisanaux et se feront expliquer par les anciens le maniement de certains objets lontan. Le sport tient aussi une place importante durant ces journées d’accueil avec la découverte et l’initiation au beach volley, beach tennis, beach soccer… mais aussi du yoga, du frisbee.



Au programme également, découverte culturelle et patrimoniale avec une visite guidée du jardin de la Liberté, de l’exposition sur la marronnage, de la Réserve naturelle de l’étang Saint-Paul. Du hip hop au Guillaume, réalisation de mandalas à La Saline ou encore concert de batterie dans le cadre du Festival Opus Pocus… autant de petites surprises qui attendent les vacanciers.



A noter que les jeunes sont répartis dans 26 centres. Les sites dédiés aux adolescents de 13 à 17 – 7 au total – sont implantés sur des quartiers à forte représentativité. Enfin, aucune augmentation de la participation des familles n’a été opérée. Avec la participation de la CAF, le coût du séjour varie entre 9,95 euros et 294 euros pour les familles.



Enfin, les adolescents se retrouveront tous le jeudi 2 août au gymnase de Vue Belle à La Saline pour une journée inter-centres. Cette même rencontre sera proposée aux marmailles du primaire le 31 juillet au complexe sportif Évariste de Parny à Plateau Caillou. Six journées d’animation seront organisées pour les enfants de 3 à 5 ans des centres maternels. Ville de Saint-Paul





