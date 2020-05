Le réseau kar’ouest reprend à 100%

Une offre de transport complète et une nouvelle façon de voyager sur le réseau kar’ouest indique le Territoire de la Côte Ouest. Nous publions en intégralité son communiqué.



À compter du 11 mai 2020, tout le réseau Kar’Ouest fonctionnera aux fréquences habituelles. Cette reprise de l’offre transport à 100 % s’accompagne bien sûr de mesures sanitaires pour la santé et la sécurité des voyageurs et des collaborateurs Kar’Ouest. Plusieurs dispositifs seront ainsi mis en place.