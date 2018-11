Le réseau kar'ouest ne fonctionnera pas mercredi

La situation concernant la circulation dans l’Ouest restant toujours très incertaine et compliquée, nous informons nos usagers que toutes les lignes du réseau kar’ouest et kar’ouest Mouv’ ne fonctionneront pas demain, mercredi 28 novembre.



Nous remercions les usagers pour leur patience et compréhension et les invitons à se tenir informés de l’évolution de la situation.