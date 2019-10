Le réseau de stupéfiants de Wilson Titus: Dixième demande de mise en liberté de "L'ours"

Le revendeur et "lieutenant" de Wilson Titus, Ludovic Robert, surnommé "L’Ours", a demandé, pour la dixième fois, ce mardi sa mise en liberté en attendant son procès. Il ne perd pas espoir ; surtout que la fin de l’instruction de l’affaire devrait arriver dans quelques semaines.



Soupçonné d’avoir été le bras droit de Wilson Titus à la tête d’un réseau de drogue entre la métropole, Maurice et La Réunion, il se décrit comme un "simple consommateur" contrôlé par son addiction. Mais lors de la perquisition par les forces de l’ordre chez ce vendeur de motos au casier judiciaire vierge, ce sont 16.015 euros en espèces, plusieurs téléphones, tablettes et ordinateurs, ainsi qu’une balance, des sachets, un revolver de calibre 22, des cartouches, une planche et un couteau portant des traces de shit. Suite à ça, il avouera avoir été l’intermédiaire pour "de petites opérations" sans donner le nom du vendeur.



Ce mardi devant la chambre d’instruction, il déclare : "J’ai pris conscience de mes erreurs et actes (…) ces 18 mois de prison ont permis de me remettre et je veux commencer une vie saine. (…) Je vous demande de croire en moi".



L’avocate générale, Emmanuelle Barre, n’y croit pas : "Il n’y a pas de soins possibles lorsqu’on a goûté à l’argent facile". Ludovic Robert sera fixé sur son sort le 22 octobre prochain.