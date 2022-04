Le réseau de lecture publique aux couleurs du Nouvel An Tamoul

Les bibliothèques et les médiathèques du territoire se mettent aux couleurs du Nouvel An Tamoul.

Retrouvez, à la médiathèque municipale Leconte de LISLE, l’exposition sur la biographie du grand poète et philosophe tamoul Thiruvalluvar.

Dans toutes les autres médiathèques du territoire, les oeuvres littéraires indiennes seront mises en valeur ! Retrouvez le programme complet des festivités dans le réseau de lecture publique ci-dessous.