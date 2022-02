Le réseau de lecture publique aux couleurs du Nouvel An Chinois

C’est sous le signe du Tigre d’eau que le Nouvel An Lunaire a débuté le 1er février dernier. Dans le réseau de lecture publique de la Ville de Saint-Paul, les marmailles -et les plus grands- ont pu apprécier Tao et son spectacle de magie rempli de surprises, de mystères et de subtilités ! La bibliothèque du Guillaume, la médiathèque Leconte de LISLE, la bibliothèque de Bois-de-Nèfles, la bibliothèque de Plateau Caillou ou encore la médiathèque de Saint-Gilles se parent des couleurs et du Nouvel An Chinois. Une décoration réalisée par les agents des bibliothèques et médiathèques.



Retrouvez l’intégralité du programme du Nouvel An Chinois à Saint-Paul ci-dessous :