Le réseau Kar'Ouest en route vers un énorme lifting

Le Territoire de la Côte Ouest opère un énorme lifting pour faciliter l’usage de son réseau de bus et par la même changer l'image des transports en commun. Au Port ce jeudi matin, le président de l’intercommunalité a présenté le programme d’amélioration du réseau Kar’Ouest.



Les usagers actuels devraient être satisfaits d’apprendre que de nouveaux bus vont être mis sur les routes, avec plus de places, et donc de confort, notamment aux heures de pointe. Le TCO fera au total l’acquisition de 92 nouveaux bus. 23 le sont déjà depuis 2018, 49 sont livrés cette année et les 20 derniers arriveront jusqu’en 2024. Coût du renouvellement de la flotte : 12 millions d’euros.



Les plus aguerris au numérique et aux smartphones trouveront aussi leur bonheur puisque le TCO va moderniser les titres de transport en proposant des cartes magnétiques (le M. Ticket) mais aussi en offrant la possibilité de payer son titre de transport directement via son smartphone. La nouvelle billetique sera disponible en août. Une application Kar’ouest sera quant à elle en téléchargement sur les smartphones Android et iOS. La carte sans contact pourra être rechargée en ligne (ticket unitaire, carnet ou abonnement) à partir d’un smartphone ou d’un ordinateur.

Calculer son temps de trajet avant de mettre le pied à bord



Le réseau de bus ouest franchit également le pas de l’information en temps réel, véritable point noir pour qui veut se lancer dans l’usage des transports collectifs. Des calculateurs d’itinéraire à utiliser depuis chez soi et des QR code à flasher aux arrêts de bus aideront l’usager actuel ou celui qui hésite à franchir le pas, à mieux appréhender son temps de trajet. L’information en temps réel sera accessible à compter de novembre 2019.



En kilomètres parcourus, l'offre de transport augmente de 2,14%. Le renouvellement de la flotte de véhicules s’accompagne de bus plus confortables et de plus grande capacité. Les bus seront équipés de vidéo-protection. Grâce à ces bus de plus grande capacité, ce sont 7361 places supplémentaires qui seront proposées par jour. La réorganisation du réseau prévoit de faire circuler moins de bus qu'actuellement (114 bus au lieu de 126 aujourd’hui) mais ces derniers seront de plus grande capacité et permettront d'accroître les places offertes en heures de pointe notamment.



"Des bus plus grands, plus confortables et climatisés"



Enfin, puisque le tendance actuelle est au partage de la prise de décision, le TCO met actuellement sur pied un comité des usagers. La première réunion de ses membres, en séance plénière, devrait se tenir au mois de juillet.

"Il est de notre responsabilité de donner envie d’emprunter les transports en commun. Les usagers bénéficieront de bus plus grands, plus confortables et climatisés", annonce le président du TCO, Joseph Sinimalé. "Cela vient répondre à un problème majeur : la surcharge du réseau. L'objectif est de ne plus laisser personne à terre", complète la vice-présidente en charge des déplacements, Françoise Lambert.



A leurs côtés, Fabien Cocâtre, directeur de Kar’Ouest, ajoute que le réseau sera plus hiérarchisé et plus lisible avec une renumérotation. "Il y aura un peu moins de véhicules mais le nombre de places augmente. Cela représente un coût par an de 1,1 million d’euros, soit 5% de dépenses pour une augmentation de 13% du nombre de places". Ce qui est jugé comme "une bonne opération", affirment les décideurs.



Le réseau Kar’Ouest c’est actuellement 54.765 places offertes chaque jour sur 67 lignes régulières.



