Le requin bloqué dans le bassin de la NRL capturé

Après deux tentatives de capture, le requin bloqué à l'intérieur du bassin dans le chantier le Nouvelle Route du Littoral depuis le début du mois de juin a pu être libéré ce dimanche. Une nouvelle opération de pêche a permis de récupérer le squale sain et sauf ce matin.



Il s'agit d'un requin-bouledogue juvénile d'une longueur de 1,10m, probablement une femelle, comme le révèlent nos confrères de La 1ère. Il devrait être gardé au sein d'un bassin aquacole au Port, afin de réaliser des analyses qui permettront de mieux connaître cette espèce.



Les scientifiques espèrent qu'en en apprenant plus sur l'espèce, ils pourront également mieux protéger et sécuriser les zones de baignade et d'activités nautiques.