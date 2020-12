Faits-divers Le repas de famille dégénère en passage à tabac

Par N.P - Publié le Jeudi 10 Décembre 2020 à 07:44

Dimanche dernier, le traditionnel repas familial du dimanche a viré au drame, à rivière Langevin. Une vieille querelle de famille a refait surface, entraînant un déchaînement de violence. Trois convives s'en sont pris à un cousin trentenaire, en une pluie de coups de poings et pieds au visage. La victime a eu le poignet cassé et 28 jours d'ITT.



Les images de vidéosurveillance ont permis d'identifier les agresseurs: un mineur, un tout juste majeur et un tonton de 43 ans, rapporte le JIR en ses colonnes. Les deux majeurs se rendront au tribunal correctionnel de Saint-Pierre en janvier, tandis que le mineur sera présenté au juge des enfants. Tous trois sont placés sous contrôle judiciaire strict en l'attente de leur procès.





