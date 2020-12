Le repas de Noël servi à la restauration scolaire ce jeudi fait le bonheur des écoliers saint-paulois !

Les petits écoliers saint-paulois n’ont pas caché leur plaisir en dégustant le repas de Noël servi dans les écoles de la commune ce jeudi 10 décembre. Entrée, plat, accompagnement et dessert qui annoncent la couleur et la saveur des fêtes qui approchent à grands pas ! À l’école primaire Adèle Ferrand à Plateau Caillou, les marmailles n’oublieront pas de sitôt ce menu élaboré en majeure partie avec des produits locaux !



Mini pâté en croûte de volaille servi sur son lit de salade verte, dinde péi rôtie et sa farce à la figue et au foie gras accompagnée de torti et en dessert un gâteau en forme de sapin de Noël aux létchis. Non, il ne s’agit pas de la carte d’un nouveau restaurant mais du repas de Noël servi ce jeudi 10 décembre dans les écoles saint-pauloises. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les marmailles se sont régalés ! À l’école Adèle Ferrand à Plateau Caillou, les yeux pétillaient de plaisir à la vue de ces mets délicieusement préparés par le personnel de la restauration scolaire avec, en grande partie, des produits locaux (salade verte, dinde péi, gâteaux).



Pour découvrir ce repas à thème, Nila RADAKICHENIN, déléguée aux affaires scolaires ; Salim NANA-IBRAHIM, délégué au Plan Éducatif, la directrice de la restauration scolaire, la diététicienne et la directrice de l’école étaient présents lors des services.

Cerise sur le gâteau -ou plutôt letchi sur la mousse- un père Noël au chocolat sera distribué à chaque enfant ce jeudi ou, demain vendredi 11 décembre 2020.