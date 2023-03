A la Une . Le renvoi du président de Région Guadeloupe devant la justice permet de dévoiler ses liens avec un journaliste

Après ces révélations de dépassement présumé de plafond de campagne, la Fédération du Parti socialiste de Guadeloupe a pris la décision, ce jeudi 2 mars, de se porter partie civile dans cette affaire. C'est la liste "Guadeloupe toujours mieux" menée par le socialiste Victorin Lurel qui était opposée à celle d'Ary Chalus (liste Changez d'avenir) en 2015. Elu président de la Région Guadeloupe en 2015 puis réélu en 2021, Ary Chalus est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre fin mars 2023. L’information a été dévoilée mardi dernier alors que le principal intéressé était à Paris où il devait s’entretenir notamment avec la ministre de la culture.Il est reproché à l’ex-candidat aux Régionales d’avoir dépensé le double du plafond autorisé durant la campagne électorale. Alors que le leader du parti politique GUSR (Guadeloupe unie, solidaire et responsable) avait déclaré avoir dépensé 160.000 euros, soit parfaitement dans la limite des 168.000 autorisés, il aurait en réalité dépensé 170.000 euros de plus.Parmi les dépenses effectuées par Ary Chalus, devenu en 2017 soutien du parti présidentiel En Marche, le site Blast a pu mettre la main sur un document émanant de la justice et qui retrace que trois chèques d’un montant total de 21.989 euros ont été destinés au journaliste de Guadeloupe La 1ère Gilbert Pincemail. Ce dernier présente la particularité d’avoir créé une entreprise de conseil en communication.Ironie de l’histoire, mardi dernier à l’antenne de la radio publique, c’est Gilbert Pincemail lui-même qui annonçait aux auditeurs le procès à venir du président de Région... Mieux, dans le reportage sonore qui a été diffusé à l’antenne par l’un de ses collègues journalistes, cette histoire de prestation payée à un journaliste de la chaîne publique a été évoquée mais sans que le nom de Gilbert Pincemail ne soit divulgué sur les ondes.Un télescopage sans doute inédit dans l’histoire du groupe France Télévisions mais qui n'a pas empêché Gilbert Pincemail de continuer à présenter ses émissions les jours suivants.Après ces révélations de dépassement présumé de plafond de campagne, la Fédération du Parti socialiste de Guadeloupe a pris la décision, ce jeudi 2 mars, de se porter partie civile dans cette affaire. C'est la liste "Guadeloupe toujours mieux" menée par le socialiste Victorin Lurel qui était opposée à celle d'Ary Chalus (liste Changez d'avenir) en 2015.