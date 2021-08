A la Une . Le rectorat serait contre un report de la rentrée

Le Syndicat national des lycées et collèges explique s'être entretenu avec la rectrice de La Réunion qui ne prévoit pas de repousser la rentrée scolaire prévue ce lundi 16 août. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 10 Août 2021 à 08:28

Voici le communiqué du SNALC :



"Le SNALC a été reçu en audience par la Rectrice afin de faire le point sur les contraintes imposées pour la rentrée scolaire dans les conditions sanitaires inédites actuelles.

Face à un refus catégorique de report de la rentrée, la rectrice se justifie que nous ne sommes qu'en niveau 2 du protocole covid.

Le SNALC prend acte de ce manque de dialogue social et a fait des propositions pour ne pas mettre en danger les élèves et les personnels.

Le SNALC préconise une rentrée échelonnée afin que les mesures sanitaires soient enfin effectives pour la sécurité de tous à l'école.

