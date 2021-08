"Le rectorat de la Réunion : 'un vaisseau fantôme' ?"

On a coutume de comparer l’immeuble du rectorat de la Réunion à un navire, mais de fait il s’agit plutôt d’un "vaisseau fantôme"!



A deux jours de la reprise de milliers de personnels de l’éducation, aucune communication officielle n’émane du Rectorat sur les conditions de cette pré-rentrée, pourtant on le sait déjà, "particulière", puisque dans le cadre d’un confinement "léger" décidé par l’autorité préfectorale.



Aucune information non plus concernant la rentrée de milliers d’élèves lundi prochain !



Quelles sont les mesures protocolaires décidées pour ces deux journées. A quelles conditions d’accueil sanitaire pouvons-nous nous attendre ? Sont-elles mises en place et optimales ? Quelles améliorations ont été apportées depuis la fin de l’année scolaire?

Ce silence est intolérable.



Nous avons tous besoin de savoir dans quelles conditions nous allons revenir sur nos lieux de travail, dans quelles conditions et avec quels moyens matériels et humains nous allons pouvoir accueillir nos élèves et leurs familles à partir de lundi?



Face à cette nouvelle pré-rentrée « mystérieuse», le Snes-Fsu Réunion réaffirme la nécessité de reporter de quelques jours la rentrée des élèves pour que toutes ces questions, et d’autres soient collectivement étudiées par les équipes sur le terrain.



Face au refus de Madame la Rectrice d’aller en ce sens, le Snes-Fsu Réunion rappelle que notre fédération, la FSU, a déposé un préavis de grève du 16 au 21 août inclus pour permettre aux personnels d’entreprendre toute action qu’ils jugeraient nécessaire.