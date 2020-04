Le recteur de La Réunion fait le point sur la rentrée scolaire mais peu d’annonces ressortent

Les précisions étaient attendues par tout le monde : comment doit s’organiser la rentrée scolaire programmée le 14 mai ? Vêlayoudom Marimoutou n’aura pas vraiment pu apporter d’éléments pour clarifier la situation. Le recteur préfère continuer ses consultations auprès des différents partenaires afin de mieux préparer le retour en classe. De plus, il attend le cadre général qui sera donné par le ministère d’ici deux semaines.



Concernant les mesures de sécurité à l’intérieur des établissements, le recteur a préféré s’en remettre aux consignes à venir du ministère. Toutefois, une attention particulière à la présence de savons et au respect des gestes barrière sera mise en place. Chacun pourra porter un masque s’il le souhaite. Vêlayoudom Marimoutou a également déclaré que les collégiens et lycéens peuvent travailler plus longtemps en distanciel.



L’édition 2020 ne sera pas un sous-baccalauréat



Dans une volonté de justice sociale, le rectorat annonce que les élèves en difficulté sociale ou numérique seront accueillis dans un cadre qui sera proposé ultérieurement. L’obligation scolaire prévaudra concernant l’absentéisme.



Le préfet a également annoncé que le mois de juin sera pleinement utilisé pour rattraper les apprentissages et des stages de rattrapage seront également organisés durant les vacances.



Concernant le Bac et le Brevet, qui se fera sur la base du contrôle continu malgré un retour à l’école, Vêlayoudom Marimoutou a précisé que l’organisation de ces épreuves demandait une organisation complexe, d’où l’impossibilité de les maintenir pour cette année. Le recteur a également insisté sur le fait qu’il serait injuste de considérer l’édition 2020 comme un sous-baccalauréat.