Le record de température maximale pour un mois d'août battu à la Plaine-des-Palmistes

"Deux plaines, deux ambiances", indique Météo France océan Indien. "À 13h30 aujourd'hui, le contraste de conditions météo de part et d'autre du col de Bellevue était assez marquant. A la Plaine des Cafres, il faisait 17.2°C sous les nuages. Dix kilomètres plus loin, à la Plaine des Palmistes, il faisait 23.1°C avec une belle éclaircie".Le record de température maximale pour un mois d'août a été battu de 0.1°C à la station de la Plaine des Palmistes, le précédent record datant du 3 août 2012."C'est un phénomène de foehn qui a probablement réchauffé et légèrement asséché la masse d'air côté Est du col de Bellevue, sous le vent de Sud-Ouest à 1600m d'altitude. Les plus curieux peuvent aller jeter un coup d'oeil sur http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/150609-effet-de-foehn , pour en apprendre un peu plus sur le sujet", détaile le service de météorologie.Par ailleurs, ce contraste de température entre les hauts de l'Est et de l'Ouest se retrouve de façon plus large en termes de tendances, avec un gain de 6°C à la Plaine des Palmistes par rapport à hier et une perte de 5°C au Dimitile, est-il précisé.