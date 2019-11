Le récifs en fête le week-end dernier à l’Hermitage

Le samedi 16 et dimanche 17 novembre était organisée sur la plage de l’Hermitage à Saint-Gilles-les-Bains, la seconde édition de l’événement Récifs en Fête par la Réserve Naturelle Marine Réunion. De nombreux partenaires oeuvrant sur le milieu marins étaient présents pour accueillir et répondre aux interrogations du public. Soutenu par la DEAL, Ifrecor, avec un partenariat financier de la Fédération Réunionnaise du Tourisme et du Crédit Agricole Réunion, cet événement avait pour objectifs de présenter au public les missions, les actions mais aussi l’équipe de la Réserve Naturelle Marine Réunion.



Cette seconde édition avait aussi pour mission de valoriser la biodiversité marine réunionnaise avec de nombreux partenaires présents sur site : IRD, Vie Océane, Aquarium de La Réunion, Kélonia, CEDTM, Globice, Science-Réunion, Centre sécurité Requin, Office de Tourisme Ouest, Ville de Saint-Paul, Aires marines Éducatives, Université-Entropie.



Lors de ce week-end plusieurs activités nautiques et animations étaient proposées au public : baptême de plongée dans le lagon, initiation au kayak, initiation au paddle, atelier de dessin sous l’eau, chasse au trésor, bassin tactile, arbre à souhaits… À travers ces nombreuses propositions gratuites pour petits et grands le public a pu découvrir la biodiversité marine de l’île, les pieds dans l’eau.