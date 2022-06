Actu Ile de La Réunion Le réchauffement climatique est une fabrique à pandémies

L’Afrique et l’Asie sont particulièrement concernées mais à mesure que la planète se réchauffe, les zones à risque se multiplient, notamment en Europe.



C'est une étude alarmante qui vient d'être publiée dans la prestigieuse revue Nature. Des chercheurs de l'Université de Georgetown ont réalisé une évaluation complète de la manière dont le changement climatique impacte la transmission des virus entre espèces animales. La conclusion est claire : le changement climatique deviendra dans les années à venir le plus grand facteur de risque d'émergence de maladies, devant la déforestation, le commerce d'espèces sauvages ou l'agriculture industrielle. Comme l'illustre le film (à venir) « La Fabrique des Pandémies », de Marie-Monique Robin, sortie en septembre (crowdfunding en cours), et pour lequel AID ( http://www.aid97400.re ) a déjà octroyé une aide financière, les décennies à venir seront plus chaudes et plus malades. Des chercheurs affirment que le réchauffement climatique va entraîner la propagation de milliers de nouveaux virus entre espèces d'ici 2070 et créer ainsi des pandémies.

Les scientifiques estiment que d’ici 2070, au moins 15 000 transmissions inter-espèces devraient se produire si la planète se réchauffe de +2°C. Or cette trajectoire est déjà optimiste puisque, selon une nouvelle étude, nous avons une chance sur deux de ne pas dépasser les 2°C de réchauffement d’ici 2100 si les engagements pris par les gouvernements du monde entier sont tenus.



Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont analysé le déplacement potentiel des mammifères en fonction du changement climatique. Ces derniers vont en effet migrer à la recherche d’un habitat vivable et de nourriture dans des zones où ils ne seraient pas allés jusqu’ici. En migrant, ces mammifères transportent des maladies et croisent d’autres animaux hôtes qui peuvent eux-mêmes transmettre ces maladies à des humains, ce qu’on appelle des zoonoses.

« Alors que le monde change, le visage de la maladie changera aussi », explique Gregory Albery, écologiste des des maladies à l’Université de Georgetown et co-auteur de l’étude. Ce travail fournit des preuves irréfutables que les décennies à venir seront non seulement plus chaudes mais plus malades.



Les scientifiques ont identifié des hotspots, des zones particulièrement à risque qui pourraient conduire à l’émergence de zoonoses. La région du Sahel, les hauts plateaux éthiopiens, l’est de la Chine ou les Philippines sont des points chauds pointés. Certaines régions d’Europe seront également impactées. Plus la Terre se réchauffe, plus les hotspots se multiplient. Un processus déjà en cours avec +1,2°C.



Nous ne surveillons pas les hotspots et cela fait du risque pandémique le problème de tout le monde. Le changement climatique crée d’innombrables points chauds pour le risque zoonotique directement dans notre arrière-cour. Nous devons construire des systèmes de santé qui sont prêts pour cela. Pour les auteurs de l’étude, la solution est de coupler la surveillance des maladies de la faune avec des études en temps réel des changements environnementaux.





L’exemple des chauves-souris n’est pas anodin puisque ces dernières, en raison de leur rôle central dans l’émergence virale, de leur capacité à voler de grandes distances, sont particulièrement redoutées.

L'exemple des chauves-souris n'est pas anodin puisque ces dernières, en raison de leur rôle central dans l'émergence virale, de leur capacité à voler de grandes distances, sont particulièrement redoutées.

Après deux ans de recherche, l’Institut Pasteur affirme d’ailleurs avoir trouvé des coronavirus proches du Covid-19, chez la chauve-souris du Laos.



L’année dernière, l’IPBES, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l’équivalent du GIEC pour la biodiversité, avait calculé que sur le 1,7 million de virus non découverts actuellement présents dans les mammifères et les oiseaux, 827 000 pourrait avoir la capacité d’infecter les êtres humains.



Après deux ans de recherche, l'Institut Pasteur affirme d'ailleurs avoir trouvé des coronavirus proches du Covid-19, chez la chauve-souris du Laos.

L'année dernière, l'IPBES, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, avait calculé que sur le 1,7 million de virus non découverts actuellement présents dans les mammifères et les oiseaux, 827 000 pourrait avoir la capacité d'infecter les êtres humains.

Quand on vous dit, serine, répète, que le problème Numero Uno dans le monde est le réchauffement climatique…