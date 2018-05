Le réalisateur Luc Besson accusé de viol

Une comédienne, âgée de 27 ans, s'est présentée à la police, pour accuser Luc Besson d'avoir abusé d'elle, comme le révèle nos confrères de Europe 1. Selon elle, les faits se seraient déroulés au sein du célèbre hôtel Le Bristol ce jeudi soir.



Elle déclare bien connaître le réalisateur et confie " avoir eu une relation sexuelle qu'elle a pu raconter, tout en précisant ne pas se souvenir de tout". Elle précise également qu'il lui aurait laissé de l'argent. La plaignante déclare qu'elle se serait réfugiée aux alentours de 2 heures du matin chez une amie, mais son comportement n'a intrigué personne.



Dès le lendemain, elle se rend donc au commissariat pour porter plainte. La PJ pari sienne s'est saisie du dossier. La comédienne a été interrogée et a déclaré avoir une relation intime avec le producteur depuis plus de deux ans. Et elle se serait ainsi sentie contrainte d'avoir des relations sexuelles avec lui "en raison de leurs rapports professionnels".



Luc Besson nie "catégoriquement toutes les accusations portées contre lui". Il n'a pas voulu s'exprimer mais son avocat Thierry Marembert a confié que "Luc Besson est tombé de sa chaise quand il a entendu parler de cette plainte". Il rec onnaît cependant "voir épisodiquement cette comédienne mais ne l'avoir jamais ni droguée, ni violée", comme souligne Europe 1.



La comédienne plaignante n'a pas souhaité s'exprimer. L'avocat du producteur poursuit en déclarant "tout cela a l’air extrêmement rocambolesque, je suis sûr que les choses vont dégonfler très rapidement."