Le réalisateur Emmanuel Parraud recherche des acteurs réunionnais pour son prochain film

Le réalisateur de "Sac la mort" va tourner un nouveau film à La Réunion, en septembre-octobre : "Le revenant". Il cherche des acteurs réunionnais, les auditions auront lieu en juin. Le film sera de langue française et créole.



Synopsis du revenant : Alix ne retrouve plus son ami Marcellin qui vient de se séparer de Dorothée retournée en métropole... Mais où ce dernier a-t-il bien pu disparaître ?



Emmanuel Parraud et ses producteurs "Spectre productions" et "A vif cinémas" sont à la recherche de cinq acteurs et une actrice, résidant obligatoirement à La Réunion, pour les rôles suivants:



- Alix, un homme cafre, de 25 à 35 ans. Il est original, expressif et d’un tempérament sombre.



- Marcellin, un homme cafre, de 35 à 40 ans. Il a de la classe et de la prestance.



- Dorothée, une femme originaire de métropole blanche ou métisse, de 25 à 35 ans. Féminine, elle a de l’allure et du caractère.



- Le Marron, un homme cafre, il peut être grand ou très petit, avec beaucoup de présence (il s’agit d’un rôle muet).



- Julien, un homme métisse, de 30 à 40 ans, robuste et jovial.



- Christian, un homme originaire de métropole blanc, de 40 à 50 ans, qui a du charisme et de l’ironie.