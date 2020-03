A la Une . Le rassemblement des Écologistes Réunionnais donne ses consignes de vote Le jeune collectif qui veut porter la voix de l’écologie à la Réunion annonce son soutien aux listes écologistes autonomes candidates à Saint-Denis et Saint-Pierre.





Le RER donne ses consignes politiques pour la première fois depuis sa création en 2019. Bien évidemment, Yvette Duchemann, tête de liste de "Le monde change, Saint-Denis doit évoluer" et membre du collectif, reçoit le soutien officiel du rassemblement. Le collectif saluant la candidate après son agression subit jeudi dernier.



L’autre candidat soutenu est Emmanuel Doulouma qui mène la liste "Saint-Pierre plus verte". Celui-ci tentera de porter la voix écologiste jusqu’à la mairie.



Voici le communiqué complet :

