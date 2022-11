A la Une . Le rappeur Takeoff, membre des Migos, tué lors d'une partie de dés

Le décès du rappeur Takeoff à Houston durant la soirée d'Halloween a été confirmé par des sources officielles. Le membre d'un des plus grands groupes de rap au monde a été tué par balle pendant une rixe. Par La rédaction - Publié le Mardi 1 Novembre 2022 à 13:47





Les images obtenues par La nouvelle fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques heures. Takeoff a été abattu dans la nuit d'Halloween aux alentours de 2h30 du matin. Le drame s'est produit dans une salle de bowling, plusieurs hommes prenaient part à une partie de dés, selon TMZ qui cite des sources policières.Parmi les participants figuraient Quavo et Takeoff, deux membres du groupe Migos. Le premier se serait énervé après avoir perdu plusieurs parties. Alors que les esprits s'échauffaient, un homme aurait sorti une arme à feu et aurait commencé à tirer, d'autres personnes armées auraient alors aussi fait feu.Takeoff a été touché par au moins une balle. Il a été évacué à l'hôpital mais n'a pas survécu à ses blessures.Les images obtenues par TMZ montrent Quavo aux côtés de Takeoff, allongé et ensanglanté. Les deux hommes avaient passé la soirée à Houston pour l'anniversaire de Jas Prince, le tout premier producteur de la star internationale Drake.