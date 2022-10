A la Une . Le rappeur PLK condamné pour avoir frappé un policier

Mathieu Pruski, alias PLK, a été condamné à un an de prison, aménagé en détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) suite à une bagarre sur le parking d'une discothèque dans l'Hérault le 18 juillet dernier. Il lui était reproché d'avoir asséné un coup de poing à un policier municipal qui intervenait sur l'incident.

Il est presque 6h du matin ce 18 juillet à la Grande Motte lorsqu'une bagarre éclate entre une quarantaine d'individus à la sortie d'un showcase du rappeur PLK. L'artiste de 25 ans intervient dans la mêlée pour "protéger une fille" qu'il ne connaissait pas. Les coups pleuvent et PLK décoche un coup de poing à un autre individu. Pas de chance, il s'agit d'un policier municipal qui intervient pour séparer la bagarre aux côtés d'un autre équipage de municipaux venus épauler les gendarmes.



Avec 1,18g d'alcool dans le sang, PLK dit ne pas se souvenir du coup de poing. "J'ai eu peur de la situation, je me suis dit 'on descend voir". C'est le chaos, on ne comprend rien à ce qui se passe, j'ai juste voulu arrêter la situation et que ça s'arrête, c'était dans la pénombre, la tenue des policiers est sombre, je n'ai pas reconnu cette personne comme étant un policier et à la seconde où j'ai compris mon erreur j'ai arrêté", déclare le jeune homme à la barre, rapportent nos confrères de Midi Libre.



Dans ses réquisitions, le ministère public avait demandé une peine de six mois de prison avec placement sous DDSE.



Finalement, les magistrats du siège ont décidé d'être plus sévères en montant les enchères à un an. En effet, le chanteur était en récidive légale pour avoir déjà frappé un autre policier municipal en état d'ivresse en 2016.