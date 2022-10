Le rappeur Luv Resval meurt à l'âge de 24 ans

« C’était à la fois un jeune homme exceptionnel et un immense artiste : généreux, talentueux, créatif avec une vision unique sur le monde qui l’entoure. Nous vous demandons de respecter le deuil de notre famille et de ses proches. Repose en paix », écrit sa famille qui ajoute qu’il souffrait d’asthme depuis sa naissance.



Un disque d’or



Repéré en 2018 par le rappeur d’Évry-Courcouronnes Alkpote qui l’aide dans ses premiers pas musicaux, Luv Resval s’est fait connaître avec la sortie de son premier album Étoile noire en juin 2021. Un album couronné d’un disque d’or.



Composé de 20 titres, il propose plusieurs collaborations avec des rappeurs comme Josman, Lujipeka, Chily mais aussi avec son frère Savage Toddy et donc son mentor Alkpote.



« Celle là elle est dure… vraiment, Condoléances a la famille et aux proches », a réagi le rappeur Bigflo. « Condoléances sincères force à toute la famille. À jamais dans nos cœurs », s’est ému son frère Oli. « Condoléances à la famille. Repose en paix », lui a rendu hommage Seth Gueko. D’autres personnalités comme Romeo Elvis et Alonzo ont aussi présenté leurs condoléances à la famille.



Il avait annoncé sur ses réseaux sociaux la sortie imminente de son nouvel album baptisé « Mustafar ». Il devait être l’une des têtes d’affiche du Festival des Nouvelles Voix, ce samedi 22 octobre à Villefranche-sur-Saône.



Le clip de son titre Tout s’en va cumule à lui seul plus de 3 millions de vues sur YouTube :