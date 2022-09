Le rappeur Coolio (Gangsta’s Paradise) est décédé

Le rappeur américain Coolio est décédé ce mercredi à l’âge de 59 ans, à Los Angeles. L'annonce a été faite par son manager, Jarez Posey, qui a expliqué à TMZ l’avoir trouvé inconscient dans la salle de bains d’un ami. La cause du décès n'a pas été précisée.



Coolio était notamment connu pour son tube Gangsta's Paradise, qui figurait sur la bande originale du film Esprits rebelles (Dangerous Minds) et reprenait un extrait de la chanson Pastime Paradise, de Stevie Wonder. C'est avec ce titre qu'il avait remporté un Grammy en 1996 pour la meilleure performance de rap solo.



Des millions d'exemplaires de Gangsta's Paradise s'étaient écoulés dans le monde entier.