A la Une . Le rappel vaccinal confirmé pour les 65 ans et plus et ceux présentant des comorbidités

La Haute autorité de santé préconise l'injection d'une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 à toutes les personnes de 65 ans et plus ainsi qu'à celles présentant des risques de formes graves.



Par LG - Publié le Mardi 24 Août 2021 à 18:44

Après avoir analysé les données disponibles, la Haute Autorité de santé (HAS) a précisé ce mardi 24 août quelles sont les populations éligibles à une dose de rappel de vaccin contre la Covid-19.



Ainsi, elle propose une dose de rappel avec un vaccin à ARN messager pour les personnes de 65 ans et plus, ainsi que pour les personnes présentant des comorbidités qui augmentent le risque de formes graves de Covid-19.



Cette dose de rappel doit être administrée après un délai d’au moins 6 mois suivant la primovaccination complète.



Un public qui demeure le plus "affecté"



"Les études récentes suggèrent une réduction de l’efficacité de tous les vaccins, en particulier contre le variant delta. Cette baisse de la protection concerne essentiellement l’infection et les formes symptomatiques. On observe également une légère baisse d’efficacité sur les formes graves qui restent globalement bien couvertes par les vaccins. La baisse ne touche pas seulement les personnes âgées et les populations à risque de formes graves, mais ces dernières demeurent les plus affectées", annonce ainsi la Haute Autorité de santé dans un avis rendu ce jour.



Un avis qui arrive en réponse à la saisine, par le gouvernement, le 18 août, de l’opportunité d’étendre à d’autres populations cette campagne de rappel et sur la probabilité qu’à terme un rappel vaccinal en population générale soit nécessaire.



Déjà, le 12 août, le ministère des Solidarités et de la Santé avait ainsi confirmé la mise en place d’une campagne de rappel de vaccination à partir de mi-septembre pour les résidents des Ehpad et des unités de soins de longue durée (USLD), les personnes de plus de 80 ans vivant à leur domicile et celles qui présentent un très haut risque de forme grave de Covid 19 ainsi que pour les personnes immunodéprimées.





Publicité Publicité