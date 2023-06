“Le rapide du lagon” master 2023

Le cycle du Masters 2022-2023 de la LRJE Ligue réunionnaise de Jeux d’Echecs ) s’est achevé dimanche soir par un tournoi à la salle du Foirail de Saint-Leu, après ceux de Saint-Denis, Saint-Pierre, Bras Panon et Trois Bassins.Cette journée a été marquée par des moments de sérieux, de concentration, de rires et même de larmes.Au total 10 associations et 96 joueurs de toute catégorie se sont affrontés en format “Rapide” (c’est 9 rondes de 12 minutes, avec un ajout de 3 secondes par coup, le tout homologué FIDE).Le vainqueur du Masters a été déterminé en prenant en compte les classements établis lors des cinq compétitions :La première place est remportée par Johan Fondrat, minime du club d’échecs Tamponnais “Le Labourdonnais”2ème : Florian Lutard (sénior, Club La tour Saint Pierroise)3ème : Maxime Triton (sénior, club l’Echiquier de l’Ouest)4ème : Philippe Testud, avec une mention spéciale en étant élu meilleur Elo (= meilleur en rapidité)5ème : Etienne Rivière, champion en titre de la Réunion !1ère féminine : Marine Grondin, cadette au club La tour de l’horloge Victoria (Saint Philippe)Une note positive à souligner est la participation remarquable des plus jeunes joueurs, qui n’ont pas démérité face à des joueurs plus expérimentés. La relève des échecs réunionnais est assurée !!Un grand merci à Miloud Mezouaghi, Président du Club Saint-Leusien L‘Échiquier du Lagon, Pierre Despres, Président du club d’échecs de l’Étang-Salé et Président de la Ligue réunionnaise ainsi que toute l’équipe organisatrice, les partenaires (bureau Vallée, green Juice) et les participants de ce tournois passionnant.Retrouvez bientôt la liste complète des gagnants sur la page du club Saint-Leusien L’échiquier du Lagon.