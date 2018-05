Le rapatriement du corps du croisiériste britannique toujours en attente

Un temps annoncé comme étant imminent, le rapatriement du corps de John, ce croisiériste britannique décédé à l'hôpital de Saint-Pierre, se fait toujours attendre.



Comme nous l'explique Richard Thom, un anglophone installé à La Réunion et qui suit de près cette affaire, la famille du défunt attend toujours un papier des pompes funèbres de Grande-Bretagne afin de le transmettre aux pompes funèbres du Tampon. "Avec l'attente de l'envoi de ce précieux document, le rapatriement est pour l'heure impossible", nous indique-t-il.



Logée actuellement à Saint-Pierre, la famille de la victime attend également un appel de leur avocat pour faire le point sur le coût financier de ce rapatriement.



Un temps évoqué, la mise en place d'une cagnotte sera abordée avec la robe noire. "Il n'y a pas encore de cagnotte mise en place car l'avocat doit tout d'abord se renseigner auprès des assurances et savoir qui va payer ce rapatriement. Nous aurons plus d'informations ce weekend", termine Richard.