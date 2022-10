A la Une . Le rallye de Saint-Joseph à suivre en direct sur Zinfos974

Le rallye de Saint-Joseph se déroule de vendredi à samedi. La course sera retransmise en intégralité par l'équipe de Motor's sur la page Facebook et le site de Zinfos974. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 14 Octobre 2022 à 06:15

L'avant-dernière épreuve du championnat des rallyes de La Réunion emmènera les bolides du côté du Sud Sauvage pour le 15ème rallye de Saint-Joseph. La compétition sera diffusée en direct sur les réseaux sociaux et plateformes vidéo grâce à l'équipe de Motor's. Vous pourrez suivre la course en temps réel sur Zinfos974.

Le sacre pour Thierry Law-Long ?



Le "Chinois Volant" pourrait remporter son cinquième titre de champion de La Réunion d'affilée dès ce week-end. Le championnat sera en effet plié si le pilote de la Volkswagen Polo R termine devant Loïc Grondin et Giani Barret, les deux seuls qui peuvent encore contester la couronne à



Même s'il est mathématiquement possible pour le quadruple champion de La Réunion en titre d'être à nouveau sacré, il faudra compter sur un faux-pas de ses concurrents pour y arriver dès ce week-end. Si



Damien Dorseuil ne sera pas au départ du rallye de Saint-Joseph. La Ford Fiesta R5 n'a pas pu être réparée à temps après Le "Chinois Volant" pourrait remporter son cinquième titre de champion de La Réunion d'affilée dès ce week-end. Le championnat sera en effet plié si le pilote de la Volkswagen Polo R termine devant Loïc Grondin et Giani Barret, les deux seuls qui peuvent encore contester la couronne à Thierry Law-Long Même s'il est mathématiquement possible pour le quadruple champion de La Réunion en titre d'être à nouveau sacré, il faudra compter sur un faux-pas de ses concurrents pour y arriver dès ce week-end. Si Thierry Law-Long s'impose, Loïc Grondin doit terminer en-dessous de la 5e place - ce qui n'est arrivé qu'une fois cette saison - et Giani Barret au mieux à la troisième place, pour que le championnat soit scellé.Damien Dorseuil ne sera pas au départ du rallye de Saint-Joseph. La Ford Fiesta R5 n'a pas pu être réparée à temps après sa sortie sur la Ronde de l'Est et Kevin De Berge, copilote, souffre toujours de multiples blessures. Le pilote fait donc une croix sur la course au titre car même si sa réclamation déposée à la Fédération française du sport automobile est acceptée et qu'il est finalement déclaré vainqueur du Tour Auto de La Réunion 2022, son retard au championnat est bien trop important après son deuxième abandon de la saison le mois dernier.





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur