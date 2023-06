Le rallye auto de retour à Saint-Leu

L’ASA Promo organise le samedi 24 juin de 15h00 à minuit le rallye régional de Saint-Leu comptant pour le championnat de La Réunion.



Le Maire de Saint-Leu , Bruno Domen, accompagné de Jimmy Aubin, Adjoint aux sports, du Président de l’ASA Promo, Pascal Paris et de Emmanuelle Cochard, directrice de course, ont présenté les deux épreuves de la compétition « Bégonias-Piveteau » et « Duguet-Ricquebourg ».



62 équipages dont 14 féminines membres d’équipages sont inscrites à ce rallye Saint-leusien, fruit d’une belle collaboration entre le service des sports et l’ASA Promo. « C’est une demande qui nous avait été remontée par les pratiquants et une action qui s’inscrit dans la continuité de notre politique sportive. Je suis donc très heureux d’accueillir l’ASA Promo, organisateur de cette manifestation » a déclaré le Maire Bruno Domen.



Les deux épreuves respectivement de 6 et 6,8 km seront disputés à trois reprises avec deux spéciales de jour et 4 de nuit. La première épreuve de la boucle rejoindra le territoire de Trois-Bassins, partenaire également de l’événement.



Spectacle garanti ! Pour la sécurité, 29 commissaires de course, 17 commissaires radio et 80 bénévoles sont mobilisés.



La Ville de Saint-Leu met à disposition le site de la Ravine pour l’assistance ainsi que le parking de l’école de L’Etang pour le regroupement. 18 zones vertes ou zones publiques organisées permettront au public d’assister au spectacle en toute sécurité .Vous pourrez aussi voir les bolides sur le parc fermé situé sur le délaissé de la Pointe des châteaux.