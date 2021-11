A la Une . Le radar tourelle entre Le Tampon et Saint-Pierre a été détruit

Le radar tourelle de la RN3 entre le Tampon et Saint-Pierre a été la cible d'un acte de vandalisme la nuit dernière. Par GD - LG - Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 à 13:05





L'an dernier, le lendemain de son installation le 7 décembre, il avait été



L'autre radar tourelle présent sur ce secteur mais à hauteur d'un célèbre fast-food ainsi que celui de Cambaie Saint-Paul sont intacts, contrairement à ce qui a pu être partagé sur les réseaux sociaux ce matin.

Il allait fêter son premier anniversaire prochainement. Le radar de nouvelle génération qui a été installé le 6 décembre 2020 entre le Tampon et Saint-Pierre dans le sens descendant de la RN3 a été incendié la nuit dernière.L'an dernier, le lendemain de son installation le 7 décembre, il avait été recouvert d'une peinture blanche pour l'empêcher d'être opérant. Cette fois, les dégâts causés par l'incendie semblent beaucoup plus sérieux.L'autre radar tourelle présent sur ce secteur mais à hauteur d'un célèbre fast-food ainsi que celui de Cambaie Saint-Paul sont intacts, contrairement à ce qui a pu être partagé sur les réseaux sociaux ce matin.