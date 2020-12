A la Une . Le radar tourelle de Saint-Leu est installé

Les radars tourelles remplacent dans quelques jours les anciens radars fixes qui sont tour à tour déposés. Les futurs radars ont la particularité de détecter non seulement les excès de vitesse mais aussi d’autres infractions au code de la route. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 7 Décembre 2020 à 13:56 | Lu 1217 fois

Promis pour la fin de l’année, les radars tourelles font comme promis leur entrée en scène. Perchés à quatre mètres de hauteur, ils remplacent les radars fixes installés sur le bord des routes depuis une décennie et qui ont fait l’objet de nombreux actes de vandalisme.



Ce lundi, au tour de l’ancienne RN1 de Saint-Leu d’être équipée d’un radar tourelle. Outre le fait d’être moins fragile face aux dégradations, le radar tourelle présente la particularité de flasher dans les deux sens de circulation. Il analyse à la fois la vitesse de l’automobiliste, le port de la ceinture de sécurité et l’usage de téléphone portable. Lorsqu’il est à proximité de feux tricolores, l’analyse du non respect du feu rouge entre aussi dans son champ d’action.



Quinze radars de nouvelle génération doivent entrer en service ce 20 décembre aux quatre coins de l’île. Il ne s’agira que d’une première salve puisque La Réunion sera équipée de 80 radars tourelles à l’horizon fin 2021.





