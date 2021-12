Le radar-tourelle de Manapany incendié cette nuit

La fois précédente, la dégradation avait pris un caractère presque romantique : l’écran du radar-tourelle de Manapany à Petite-Ile avait été recouvert à la bombe et un pochoir en forme de cœur avait été utilisé.



Ce jeudi, il a été complètement détruit, ravagé par les flammes. Installé en février 2021, c’est donc la deuxième dégradation qu’il subit en quelques mois.



Dans la nuit du 25 novembre dernier, le radar-tourelle de la RN3 entre Le Tampon et Saint-Pierre a également été incendié. Il y a un an, à peine installés, les radars- tourelles avaient été pris pour cible à Salazie, Saint-André mais aussi à Pierrefonds et Saint-Leu. Les vandales risquent jusqu’à 75 000 euros d’amende et 5 ans d’emprisonnement, avaient alors rappelé les autorités.