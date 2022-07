Le radar "hibou" prêt à mettre hors-jeu les fous du volant

Les accidents les plus graves se succèdent, particulièrement la nuit. Sur ce créneau horaire, la densité de la circulation est nettement plus faible. Et pourtant, c’est lors de cette période nocturne que survient au moins la moitié des accidents mortels.



Ainsi, en 2021, en zone de compétence de la Police nationale, sept accidents mortels sur un total de dix tués ont été constatés la nuit.



La police nationale oriente donc ses moyens au regard de ce constat toujours plus d’actualité.



Les vitesses relevées en excès génèrent un cliché et un relevé d’infraction avec une verbalisation automatiquement formalisée. La contravention est proportionnelle à la gravité de l’excès de vitesse.



"Les sorties désormais nocturnes du "hibou", le surnom du radar au regard de ses deux oculaires scrutateurs, ont de quoi inciter à lever définitivement le pied !", prévient la Police nationale