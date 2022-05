Météo Le radar du Colorado se refait une beauté technique

Le radar de Météo-France situé sur le site du Colorado dans les hauteurs de Saint-Denis cesse de fonctionner. Un arrêt qui rassurez-vous est temporaire et qui servira à des travaux de modernisation, avec l’installation d’instruments qui permettront une meilleure précision et détection des pluies et des intensités. La remise en service est prévue pour fin décembre selon Météo-France. Par NP - Publié le Samedi 21 Mai 2022 à 10:45



Retrouvez cette actualité météo décryptée par CycloneOI Le radar de Météo-France situé dans les hauts de Saint-Denis de La Réunion s'est tu. Rassurez-vous, cela n'est que temporaire et c'est pour la bonne cause. En effet, le radar du Colorado (nom du site ou est installé le radar) va connaître des travaux de modernisation de ses instruments. Le nouveau radar utilisera une bande de fréquence dénommée "S" et une technologie à double polarisation (onde polarisée horizontalement et verticalement). Cette double polarisation permettra d'améliorer la détection et la précision des précipitations et de l'intensité selon Météo-France.