Le racolage en ligne

Les élections municipales approchent et dans peu de temps l'ouverture de la période officielle. La tentation est grande pour certains de se positionner, forts de leur succès antérieur et de venir ratisser large. Ils avancent sournoisement et à pas feutrés dans la Presse ou par courriers interposés adressés aux lecteurs sur les sites médiatiques.



Tous les événements sont mis à profit et exploités honteusement à des fins politiques. Le Pape qui se fait coincer dans l'ascenseur, une fois sorti de son piège, arrive enfin à la fenêtre du Vatican et prononce urbi et orbi son goût pour l'écologie. La nouvelle fait le tour du monde. La Communauté se passionne et l'Église appelle à la Prière du 1er septembre au 04octobre pour se réconcilier avec la Nature dans le cadre d'un événement entré dans l'année liturgique. Il n'en faut pas plus pour que les écologistes embusqués par-ci par-là montent au créneau pour exploiter la situation et la faire évoluer comme veut l'air du temps.



Dans un courrier du lecteur sur Zinfos 974 par exemple, suite à une publication d'un missionnaire local de l'Église venant relater ce rendez-vous événementiel des Églises face à l'urgence de l'éveil à la vie, pour une meilleure protection et partage des produits de la Planète ( Les Églises et le respect de la création) des petits écologistes qui trouvent leur science dans "Science et Vie" à coups de copiés-collés, montent au créneau pour vous sortir des phrases de ce type :



"Alors verra-t-on aux prochaines élections, les catholiques voter comme un seul homme pour un candidat écologiste ?" Sic

Question racolage, certains savent s'y prendre.