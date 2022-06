La grande Une Le raccordement direct du CHOR à la quatre voies de Cambaie démarre

Publié le Vendredi 24 Juin 2022 à 06:30





La livraison de ces raccordements d'entrée et de sortie du CHOR à la quatre voies permettront de faire respirer la RD2 qui donne accès à l’EPSMR. Le double sens devrait sauter au profit d’une seule voie descendante vers l’hôpital et donc vers la sortie vers l’échangeur. Ce sens unique sera toutefois empruntable dans l’autre sens aux seuls équipes de secours en cas de nécessité. Ce tronçon de la quatre voies de Cambaie dans le sens sud/nord voit s’engager en moyenne sur l’année pas moins de 90.000 véhicules par jour, ce qui en fait l’un des tronçons les plus chargés du réseau routier national géré par la Région Réunion. C’était une anomalie depuis la livraison de l’hôpital en mars 2019. Les visiteurs mais surtout les services d’urgence doivent effectuer une boucle passant par la RD2 de Grand Pourpier pour accéder à l’hôpital. Soit quelques précieuses secondes de perdues en cas d'urgence. Cette anomalie sera réparée dans quelques mois alors que ce raccordement avait été évoqué pour 2020 au moment de l'inauguration officielle du CHOR en 2019.Les travaux ont débuté il y a quelques jours et s’étaleront jusqu’à début 2023 et la livraison des ouvrages.Le projet de raccordement a été arrêté en août 2021 en commission permanente de la Région et prévoit un scénario de création d’une "collectrice" depuis la ravine la Plaine dans le sens sud/nord.Cette collectrice fera office de bretelle de sortie mais aura ceci de particulier que cette voie sera séparée des deux voies actuelles vers Saint-Denis, l'objectif étant de canaliser directement les automobiles bien en amont de l'entrée du parking du CHOR. Il faut dire que les ingénieurs des routes avaient affaire à un véritable casse-tête puisque l’espace encore disponible sur ce secteur offre peu de marge de manœuvres.L’essentiel des centimètres gagnés pour élargir les voies le seront en ratiboisant le terre-plein central. Il est à noter que la piste cyclable qui longe le mur du temple hindou sera maintenue, mais une glissière en béton comportant un dispositif anti-franchissement viendra sécuriser ce cheminement doux.Dans le sens des sorties en provenance du CHOR cette fois, là aussi une bretelle sera créée et mènera vers l’actuel échangeur au-dessus de la quatre voies, côté montagne.La livraison de ces raccordements d'entrée et de sortie du CHOR à la quatre voies permettront de faire respirer la RD2 qui donne accès à l’EPSMR. Le double sens devrait sauter au profit d’une seule voie descendante vers l’hôpital et donc vers la sortie vers l’échangeur. Ce sens unique sera toutefois empruntable dans l’autre sens aux seuls équipes de secours en cas de nécessité. Ce tronçon de la quatre voies de Cambaie dans le sens sud/nord voit s’engager en moyenne sur l’année pas moins de 90.000 véhicules par jour, ce qui en fait l’un des tronçons les plus chargés du réseau routier national géré par la Région Réunion.