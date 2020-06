A la Une . Le quatuor emmené par Gérald Maillot valide sa liste contre Richard Nirlo

Les têtes de liste du premier tour à Sainte-Marie que sont Gérald Maillot, Céline Sitouze, Christian Annette et Grégoire Cordeboeuf ont validé en début d'après-midi leur alliance en vue d'un front commun anti-Nirlo. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 2 Juin 2020 à 14:57 | Lu 265 fois

Gérald Maillot, Céline Sitouze (13,41% au 1er tour), Christian Annette (8,80%) et Grégoire Cordeboeuf (6,59%) viennent d'officialiser leur entente conclue durant ce week end de Pentecôte.



Les quatre candidats du premier tour à Sainte-Marie ont déposé ce mardi après-midi à 14H leur liste devant le bureau des élections à la préfecture.



Leur liste commune est donc panachée des quatre listes du 1er tour de tous ces prétendants. Parmi eux, la tête de liste et président de la Cinor Gérald Maillot (23,70%) était la mieux placée pour affronter Richard Nirlo. Le maire sortant avait obtenu 38,82% au soir du premier tour.



Sur des images de Charlotte Molina